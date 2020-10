Roma, in fila per ore per il tampone. “Per i controlli sui giocatori di Genoa e Napoli gli stessi tempi?” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri, a Roma, drive-in e pronto soccorso sono stati presi d’assalto da cittadini che chiedevano di essere sottoposti a tampone. Il motivo? I primi raffreddori di stagione e le procedure scolastiche che, ai primi sintomi nei ragazzi, non prevedono l’effettuazione dei test in classe ma impongono ai genitori di provvedere da sé. Lo racconta il Fatto Quotidiano. Al di fuori dell’ex mattatoio di viale Palmiro Togliatti, ad esempio, già alle 10 del mattino c’era una fila di automobili di quasi due chilometri, con un’attesa di più di otto ore. I teoria, spiega il quotidiano, il centro sarebbe destinato a chi rientra dai paesi a rischio, ma “gli schemi stanno saltando”. “A intasare i drive-in sono soprattutto le scuole. La procedura attuale non prevede che i test, anche ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri, a, drive-in e pronto soccorso sono stati presi d’assalto da cittadini che chiedevano di essere sottoposti a. Il motivo? I primi raffreddori di stagione e le procedure scolastiche che, ai primi sintomi nei ragazzi, non prevedono l’effettuazione dei test in classe ma impongono ai genitori di provvedere da sé. Lo racconta il Fatto Quotidiano. Al di fuori dell’ex mattatoio di viale Palmiro Togliatti, ad esempio, già alle 10 del mattino c’era unadi automobili di quasi due chilometri, con un’attesa di più di otto ore. I teoria, spiega il quotidiano, il centro sarebbe destinato a chi rientra dai paesi a rischio, ma “gli schemi stanno saltando”. “A intasare i drive-in sono soprattutto le scuole. La procedura attuale non prevede che i test, anche ...

