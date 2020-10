Rinvio Genoa-Torino: decisione attesa nel primo pomeriggio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rinvio Genoa-Torino – Adesso è ufficiale: rinviata la gara tra Genoa e Torino, in programma in questo week-end e valida per la terza giornata della Serie A 2020/2021. Dopo la notizia, arrivata nei giorni scorsi direttamente dal club rossoblu, della presenza di 15 contagiati nella rosa di Maran, il Genoa aveva chiesto il Rinvio della gara: la decisione è arrivata dal Consiglio di Lega che ha accolto la richiesta del club rossoblù di non scendere in campo in questa giornata. Da adesso in poi si applicherà la normativa Uefa, ma le società potranno – una sola volta nella stagione – giocarsi un ‘bonus’. Con almeno 10 positivi nell’arco di una settimana possono chiedere il ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020)– Adesso è ufficiale: rinviata la gara tra, in programma in questo week-end e valida per la terza giornata della Serie A 2020/2021. Dopo la notizia, arrivata nei giorni scorsi direttamente dal club rossoblu, della presenza di 15 contagiati nella rosa di Maran, ilaveva chiesto ildella gara: laè arrivata dal Consiglio di Lega che ha accolto la richiesta del club rossoblù di non scendere in campo in questa giornata. Da adesso in poi si applicherà la normativa Uefa, ma le società potranno – una sola volta nella stagione – giocarsi un ‘bonus’. Con almeno 10 positivi nell’arco di una settimana possono chiedere il ...

