Recovery fund | Legnini | una quota per crateri sismici

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Teramo - "Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha espresso l'auspicio che unadelfosse destinata al cratere del Centro Italia o aicolpiti dai terremoti negli anni passati". A dirlo è stato il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni, oggi in audizione alla Commissione Ambiente della Camera, dove ha appunto annunciato che è allo "studio un pacchetto di misure per le ricostruzioni post terremoto all'interno delplan". "Mi è stato chiesto, non andando oltre ai limiti dei miei poteri ma mettendo a disposizione la struttura, i dati e qualche professionalità, di predisporre delle ipotesi per l'utilizzo delle risorse", ha aggiunto. "Penso che una ...