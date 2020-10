"Politica e parlamento di corrotti". Vittorio Sgarbi, una inquietante verità sul processo contro Matteo Salvini (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal palco di Catania, dove la Lega ha chiamato a raccolta il suo popolo attorno a Matteo Salvini in vista del processo Gregoretti che inizierà sabato, ha parlato in collegamento anche Vittorio Sgarbi, il quale ha picchiato duro contro la magistratura e contro gli ex alleati di governo del leader del Carroccio, quel M5s che ora ha deciso di spedirlo alla sbarra. "L'inchiesta giudiziaria su Salvini indica una contrapposizione Politica - ha premesso il critico d'arte -. Se un magistrato archivierà, dimostrerà quanto sono corrotti i grillini che hanno abiurato alla libertà dei parlamentari per votare contro un nemico politico". E ancora, Sgarbi ha aggiunto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal palco di Catania, dove la Lega ha chiamato a raccolta il suo popolo attorno ain vista delGregoretti che inizierà sabato, ha parlato in collegamento anche, il quale ha picchiato durola magistratura egli ex alleati di governo del leader del Carroccio, quel M5s che ora ha deciso di spedirlo alla sbarra. "L'inchiesta giudiziaria suindica una contrapposizione- ha premesso il critico d'arte -. Se un magistrato archivierà, dimostrerà quanto sonoi grillini che hanno abiurato alla libertà dei parlamentari per votareun nemico politico". E ancora,ha aggiunto: ...

E ancora, Sgarbi ha aggiunto: "Siamo al paradossi per cui il Parlamento non è più indipendente, un partito agisce pro-Salvini quando è alleato con lui e contro quando è alleato col Pd. Siamo di fronte ...

