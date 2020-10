qn_giorno : #Milano, #Opera, minacce al direttore del carcere: 3 anni e 9 mesi a Zagaria -

Ultime Notizie dalla rete : Opera minacce

IL GIORNO

È stato condannato a 3 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione il capo del clan di camorra dei Casalesi, Michele Zagaria, 58 anni, ...AGI - Tre anni, nove mesi e venti giorni: è la pena comminata a Michele Zagaria, ex boss della Camorra per le minacce al direttore del carcere di Opera, dove era recluso, e per le violenze e le ...