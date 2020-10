Napoli, calciomercato: sondaggio degli azzurri per Bakayoko (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Napoli pare aver dimostrato interesse per Tièmouè Bakayoko Il Napoli, ancora alla ricerca di un centrocampista, pare aver dimostrato interesse per Tièmouè Bakayoko. L’ex … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilpare aver dimostrato interesse per TièmouèIl, ancora alla ricerca di un centrocampista, pare aver dimostrato interesse per Tièmouè. L’ex … L'articolo proviene da Forz.net.

DiMarzio : #Napoli, le ultime sulle uscite. Da #Llorente a #Hysaj, passando per #Younes - DiMarzio : #Calciomercato, da #Llorente a #Hysaj: la situazione in casa #Napoli - DiMarzio : Cifre e dettagli dell'offerta - n9ve2 : RT @Eurosport_IT: Derby d’Italia per Alonso ?? Chiesa-Juventus: stallo ?? Napoli, offerto Bakayoko ?? Ecco l'edicola dell'#1Ottobre, buona… - Eurosport_IT : Derby d’Italia per Alonso ?? Chiesa-Juventus: stallo ?? Napoli, offerto Bakayoko ?? Ecco l'edicola dell'#1Ottobre,… -