Milan, Pioli: «Primo obiettivo raggiunto. Su Colombo…» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefano Pioli ha commentato il passaggio del turno in Europa League contro il Rio Ave: le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato il passaggio del turno in Europa League contro il Rio Ave. VITORIA – «I rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto. Ero sicuro che i ragazzi potessero ribaltare il risultato. Poi nei rigori loro hanno avuto tre volte la possibilità di chiuderla, ma la speranza c’era. Sarebbe stato un peccato, era il Primo obiettivo stagionale di un percorso iniziato l’anno scorso. I ragazzi sanno meglio di me che ci sono situazioni in cui bisogna essere più efficaci. La fatica si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stefanoha commentato il passaggio del turno in Europa League contro il Rio Ave: le parole del tecnico delStefano, allenatore del, ha commentato il passaggio del turno in Europa League contro il Rio Ave. VITORIA – «I rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto. Ero sicuro che i ragazzi potessero ribaltare il risultato. Poi nei rigori loro hanno avuto tre volte la possibilità di chiuderla, ma la speranza c’era. Sarebbe stato un peccato, era ilstagionale di un percorso iniziato l’anno scorso. I ragazzi sanno meglio di me che ci sono situazioni in cui bisogna essere più efficaci. La fatica si ...

