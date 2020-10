Massimiliano Morra si dichiara al Grande Fratello Vip

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) In molti si aspettavano, dopo le voci che si sono rincorse, un altro coming out indotto dalla produzione delVip. Non è un caso che nell’ex tugurio siano entrati insiemee Tommaso Zorzi. Ma qualcosa non ha funzionato e l’attore è tornato nella casa. Diciamo così: è stato graziato dal. Ma una volta tornato in Casa nella tarda serata di ieri,si è confrontato con Guenda in veranda. Tra i due nei giorni scorsi si era creata una forte intesa. Tanto che la cosa non era sfuggita agli altri concorrenti e neppure all’attuale fidanzata dell’attore, che nella scorsa puntata era stata nella Casa a mettere le cose in chiaro con Adua per le parole dette nei suoi ...