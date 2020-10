Marvel' s Spider-Man per PS5 e PS4 a confronto in un video comparativo

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Come molto probabilmente saprete, l'apprezzatissimo-Man per PS4 tornerà in una veste rinnovata nell'edizione remaster su PS5.Per ottenere-Man sulla console next-gen di Sony, sarà necessario acquistare la Ultimate Edition di's-Man: Miles Morales, ovvero il prossimo titolo di Insomniac dedicato all'Uomo Ragno.Nella versione rimasterizzata,-Man includerà alcune modifiche, nuove funzionalità e nuovi costumi. Inoltre, su next-gen, vedremo un Peter Parker con un volto tutto nuovo.Leggi altro...