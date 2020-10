Luca Argentero e Cristina Marino con la figlia, la passeggiata è con un look coordinato (Foto) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo scorso maggio Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati papà e mamma della piccola Nina Speranza e il loro amore è diventato ancora più forte come la voglia di proteggere il loro mondo (Foto). Ogni tanto però i paparazzi li beccano e questa volta la coppia con la bimba è finita tra le pagine della rivista Chi. Tutti e tre insieme passeggiano per il centro di Milano, è tempo di shopping e Argentero e la Marino non si staccano mai dalla loro bimba. Chissà se il look coordinato è una casualità o Cristina Marino ha pensato ai tre outfit da scegliere per tutta la famiglia. Nina Speranza passa dalle braccia del papà a quelle della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo scorso maggiosono diventati papà e mamma della piccola Nina Speranza e il loro amore è diventato ancora più forte come la voglia di proteggere il loro mondo (). Ogni tanto però i paparazzi li beccano e questa volta la coppia con la bimba è finita tra le pagine della rivista Chi. Tutti e tre insieme passeggiano per il centro di Milano, è tempo di shopping ee lanon si staccano mai dalla loro bimba. Chissà se ilè una casualità oha pensato ai tre outfit da scegliere per tutta la famiglia. Nina Speranza passa dalle braccia del papà a quelle della ...

