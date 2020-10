Lavoro | partnership PoliMi e PerVoice in nuovi studi su salute e sicurezza over 50 2

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Il riconoscimento degli stati emotivi e motivazionali nelle interazioni del contesto lavorativo, ha richiesto l'utilizzo di un sistema di trascrizione automatica del parlato che fosse rispettoso della privacy - non basato su cloud - e facilmente adattabile alle peculiari esigenze del progetto WorkingAge e ai moduli da noi creati. Questo ci ha spinto a scegliere la soluzione proposta da" ha spiegato Licia Sbattella, Direttore del Laboratorio ArcsLab del Politecnico di Milano. Sbattella ha sottolineato che per il Lab "questa collaborazione rappresenta una importante opportunità di scambio tecnologico" visto che "a fronte del nostro impiego del software di trascrizione automatica del parlato da loro realizzato,potrà utilizzare la tecnologia di riconoscimento automatico delle emozioni espresse dal parlatore, ...

(Adnkronos) - Qualità della vita e benessere sul luogo di lavoro per gli over 50 grazie alle nuove tecnologie ... Un progetto europeo di ricerca che ora vede impegnato il Politecnico di Milano in ...