Lampedusa | battaglia navale e spari | peschereccio tunisino sperona la Gdf

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Giannini Il natante africano non si ferma all'alt e fa fuoco. La nostra nave risponde con colpi in aria: lo scontro ripreso in un video Hanno sparato contro gli uomini della Guardia di finanza a bordo di un pattugliatore veloce «7 Paolini» del Comando operativo aero, proveniente da Vibo Valentia e schierato di nuovo a, quindi lo hannoto con il loro, tanto che il divergente dell'imbarcazione ne ha aperto la fiancata. Protagonisti del gesto alcuni pescatori tunisini, trovati a gettare reti in acque territoriali italiane, a 9 miglia dalla costa. L'altro ieri mattina al porto diera arrivato un barchino con 40 tunisini a bordo. La cosa aveva insospettito le forze dell'ordine, tanto che una motovedetta della Guardia costiera era ...