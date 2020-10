Juventus, affondo per Chiesa! Prestito oneroso, e riscatto obbligatorio: le cifre (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus lancia l’affondo definitivo per Federico Chiesa. L’esterno viola domani disputerà quella che sembra destinata ad essere l’ultima partita con la maglia della Fiorentina, per poi mettersi a disposizione dei bianconeri, sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo. Una valutazione complessiva tra i 55 e i 60 milioni di euro, con formula che pare essere stata accettata dal patron Commisso: Prestito oneroso da 10 milioni di euro, e obbligo di riscatto tra una stagione per ulteriori 45 milioni di euro. Juventus, Chiesa ora è ad un passo: accordo trovato Già raggiunta l’intesa tra il giovane azzurro e la Juventus: Chiesa firmerà un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, oltre bonus per risultati e ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lalancia l’definitivo per Federico Chiesa. L’esterno viola domani disputerà quella che sembra destinata ad essere l’ultima partita con la maglia della Fiorentina, per poi mettersi a disposizione dei bianconeri, sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo. Una valutazione complessiva tra i 55 e i 60 milioni di euro, con formula che pare essere stata accettata dal patron Commisso:da 10 milioni di euro, e obbligo ditra una stagione per ulteriori 45 milioni di euro., Chiesa ora è ad un passo: accordo trovato Già raggiunta l’intesa tra il giovane azzurro e la: Chiesa firmerà un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, oltre bonus per risultati e ...

Marcos Alonso nel mirino dell'Inter, ma anche la Juventus è pronta a inserirsi nella corsa al calciatore. Intanto il terzino ha rotto con il Chelsea ...

L'esterno brasiliano della Juventus ancora non ha accettato nessuna delle offerte che gli sono arrivate dall'estero, bloccando il mercato dei bianconeri ...

