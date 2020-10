Il prof a processo per aver fatto sesso con l'alunna: 'Mi sono innamorato' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tribunale di Monza ha rinviato a giudizio un 60enne docente in un istituto di Lissone, in Brianza . L'accusa è di 'atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione': l'... Leggi su today (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tribunale di Monza ha rinviato a giudizio un 60enne docente in un istituto di Lissone, in Brianza . L'accusa è di 'atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione': l'...

Il 63enne fotografato in bagno da un compagno mentre baciava la ragazza. Dai messaggi agli inviti espliciti e agli incontri dentro e fuori dalla scuola ...

Il prof a processo per aver fatto sesso con l'alunna: "Mi sono innamorato"

L'uomo aveva una relazione con un’allieva di 16 anni. È stato scoperto da un alunno che ha scattato una foto ai due mentre si baciavano e l'ha girata alla preside ...

