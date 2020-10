Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani massacra Tommaso Zorzi: "Fa venire la tachicardia, cacciatelo" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Cipriani sgancia una bomba contro Tommaso Zorzi, protagonista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5: “Sono molto arrabbiata con Tommaso: non toccatemi Gabriel Garko! Lui si è arrabbiato perché Franceska Pepe gli ha dato del femminile in alcuni aggettivi, e si è offeso. Poi ha detto la cosa della gonna a Garko e ha detto che era ironia. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Io sono una fan di Garko da quando avevo 12 anni. Questo Zorzi mi ha fatto venire la tachicardia, sono davvero furiosa!”, racconta Francesca (che è tornata alla conduzione de La Pupa e il secchione). Insomma la showgirl non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020)sgancia una bomba contro, protagonista delVip di Alfonso Signorini, su Canale 5: “Sono molto arrabbiata con: non toccatemi Gabriel Garko! Lui si è arrabbiato perché Franceska Pepe gli ha dato del femminile in alcuni aggettivi, e si è offeso. Poi ha detto la cosa della gonna a Garko e ha detto che era ironia. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Io sono una fan di Garko da quando avevo 12 anni. Questomi ha fattola, sono davvero furiosa!”, racconta(che è tornata alla conduzione de La Pupa e il secchione). Insomma la showgirl non ...

