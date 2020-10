Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli: salta fuori un video hot (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pierpaolo Pretelli a luci rosse: il concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbe girato un video hot che sarebbe finito online in queste ore. Pierpaolo Pratelli, concorrente del Grande Fratello Vip 5, sarebbe protagonista di un video hot che sta girando in queste ore su internet. La segnalazione è stata fatta da alcuni utenti al sito Trash Italiano. Pierpaolo Pretelli in questi giorni sta facendo parlare di sé per il suo rapporto con l'ex moglie di Flavio Briatore che sta diventando sempre più stretto, tanto che Elisabetta Gregoraci gli avrebbe detto che sarebbe pronta a fare l'amore con lui. Oggi in rete sta girando una notizia a luci rosse sull'ex velino. Alcuni utenti hanno segnalato l'esistenza del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)Pretelli a luci rosse: il concorrente delVip 5 avrebbe girato unhot che sarebbe finito online in queste ore.Pratelli, concorrente delVip 5, sarebbe protagonista di unhot che sta girando in queste ore su internet. La segnalazione è stata fatta da alcuni utenti al sito Trash Italiano.Pretelli in questi giorni sta facendo parlare di sé per il suo rapporto con l'ex moglie di Flavio Briatore che sta diventando sempre più stretto, tanto che Elisabetta Gregoraci gli avrebbe detto che sarebbe pronta a fare l'amore con lui. Oggi in rete sta girando una notizia a luci rosse sull'ex velino. Alcuni utenti hanno segnalato l'esistenza del ...

