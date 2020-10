Google ha presentato i nuovi Nest Audio, Chromecast e Pixel 5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ormai è una sorta di ricorrenza fissa sul calendario, un po’ come una festa patronale. La data non è sempre esattamente la stessa ma il periodo è definito quindi il lancio dei nuovi prodotti Google è avvenuto puntualmente secondo copione anche quest’anno. L’azienda californiana ha infatti presentato ufficialmente la sua collezione autunno/inverno con quattro nuovi prodotti: lo speaker Nest Audio, Chromecast con Google Tv e i telefoni Pixel 5 e Pixel 4a 5G. I entrambi nuovi smartphone 5G al momento non arriveranno in Italia quindi ne parleremo più approfonditamente quando saranno disponibili. Sotto i riflettori quindi si prendono la scena gli altri due ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ormai è una sorta di ricorrenza fissa sul calendario, un po’ come una festa patronale. La data non è sempre esattamente la stessa ma il periodo è definito quindi il lancio deiprodottiè avvenuto puntualmente secondo copione anche quest’anno. L’azienda californiana ha infattiufficialmente la sua collezione autunno/inverno con quattroprodotti: lo speakerconTv e i telefoni5 e4a 5G. I entrambismartphone 5G al momento non arriveranno in Italia quindi ne parleremo più approfonditamente quando saranno disponibili. Sotto i riflettori quindi si prendono la scena gli altri due ...

