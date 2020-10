‘Gf Vip 5’, nella notte Guenda Goria si dichiara a Massimiliano Morra: la risposta di lui (e il precedente discorso di Patrizia De Blanck) spiazzano il web (Di giovedì 1 ottobre 2020) Patrizia De Blanck non ha dubbi: per sopravvivere all’interno della Casa del Grande Fratello bisogna ingegnarsi e creare dinamiche che appassionino il pubblico. Ed è stato proprio questo il suggerimento che la Contessa ha voluto dare sia a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ma anche a Guenda Goria e Massimiliano Morra. nella notte, infatti, Patrizia ha cercato di spiegare a Guenda e a Massimiliano come sarebbe conveniente comportarsi per ottenere il favore dei telespettatori facendo proprio l’esempio di Pretelli e la Gregoraci: Loro hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stesso discorso che sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più, chi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 ottobre 2020)Denon ha dubbi: per sopravvivere all’interno della Casa del Grande Fratello bisogna ingegnarsi e creare dinamiche che appassionino il pubblico. Ed è stato proprio questo il suggerimento che la Contessa ha voluto dare sia a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ma anche a, infatti,ha cercato di spiegare ae acome sarebbe conveniente comportarsi per ottenere il favore dei telespettatori facendo proprio l’esempio di Pretelli e la Gregoraci: Loro hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stessoche sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più, chi ...

zazoomblog : Tommaso Zorzi su Aurora Ramazzotti: «Vorrei fare pace» poi svela motivi della lite al “GF Vip” - #Tommaso #Zorzi… - IsaeChia : #GfVip 5, nella notte #GuendaGoria si dichiara a #MassimilianoMorra: la risposta di lui (e il precedente discorso d… - DiegoVella4 : RT @davidemaggio: Ecco come bruciare una relazione sul nascere ?? Pretelli confessa alla Brandi: 'Elisabetta mi ha detto che vuole fare l'… - IsaeChia : #GfVip 5, #PatriziaDeBlanck e la rivelazione choc su #PierpaoloPretelli ed #ElisabettaGregoraci! - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : GF Vip, Oppini e Dayane Mello sempre più vicini: c... -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Uragano Laura fa paura, 500mila evacuati negli Usa Affaritaliani.it