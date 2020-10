Falsi ricoveri in terapia intensiva, scoperta una truffa da oltre 10 milioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Guardia di finanza di Catanzaro ha portato allo scoperto una truffa legata ai Falsi ricoveri terapia in intensiva. Una clinica avrebbe percepito indebitamente oltre 10 milioni di euro: sequestrati i beni. La Guardia di finanza di Catanzaro hanno portato alla luce una presunta truffa ai danni del Servizio sanitario regionale. Secondo quanto si apprende … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Guardia di finanza di Catanzaro ha portato allo scoperto unalegata aiin. Una clinica avrebbe percepito indebitamente10di euro: sequestrati i beni. La Guardia di finanza di Catanzaro hanno portato alla luce una presuntaai danni del Servizio sanitario regionale. Secondo quanto si apprende … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La giornalista ha raccontato su Vanity Fair Francia di come alcuni passaggi dell'ultimo libro dell'ex marito non siano fedeli ai fatti. "Volevo la libertà di non farne parte".

Falsi ricoveri al Sant'Anna, Sapia (M5s): «Per fortuna c’è il procuratore Gratteri»

Il deputato pentastellato: «Inchiesta che getta una nuova ombra sulla gestione delle strutture private, Cotticelli convochi un tavolo istituzionale» ...

Il deputato pentastellato: «Inchiesta che getta una nuova ombra sulla gestione delle strutture private, Cotticelli convochi un tavolo istituzionale»