Elisabetta Gregoraci senza freni: “Voglio fare l’amore con te” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha dato una nuova luce ad Elisabetta Gregoraci che, entrata nella casa, non ha nascosto il feeling con Pierpaolo Petrelli tanto da portarla a fare una rivelazione sconvolgente. Il rapporto che si è instaurato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sembra essere ben diverso da una semplice amicizia. L’ex velino di … L'articolo Elisabetta Gregoraci senza freni: “Voglio fare l’amore con te” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha dato una nuova luce adche, entrata nella casa, non ha nascosto il feeling con Pierpaolo Petrelli tanto da portarla auna rivelazione sconvolgente. Il rapporto che si è instaurato trae Pierpaolo Petrelli sembra essere ben diverso da una semplice amicizia. L’ex velino di … L'articolo: “Vogliol’amore con te” proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - clikservernet : Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione in piscina al Gf Vip: “Voglio fare l’amore con te” - Noovyis : (Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione in piscina al Gf Vip: “Voglio fare l’amore con te”)… - Hastagitalia : RT @tempoweb: Un gesto imperdonabile. La verità della Gregoraci sulla rottura con Briatore #elisabettagregoraci #flaviobriatore #alfonsosig… -