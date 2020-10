Elisabetta Gregoraci, l'ex agente: 'Su Briatore mente, ecco perché' (Di giovedì 1 ottobre 2020) è un'indiscussa protagonista del e a raccontare il suo passato arriva il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani, con cui ha avuto anche un flirt. E' stato l'agente di Elisabetta Gregoraci dal 2005 al ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) è un'indiscussa protagonista del e a raccontare il suo passato arriva il suo exFrancesco Chiesa Soprani, con cui ha avuto anche un flirt. E' stato l'didal 2005 al ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - rainyzainy_ : RT @giul91: ‘Già mi conoscevi?’ ‘Conoscevo la Gregoraci, non Elisabetta’ #gregorelli #gfvip - Iperborea_ : RT @giul91: ‘Già mi conoscevi?’ ‘Conoscevo la Gregoraci, non Elisabetta’ #gregorelli #gfvip - zazoomblog : GF Vip messaggio aereo per Elisabetta Gregoraci: “Sei l’epicentro del mio terremoto” - #messaggio #aereo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci: «Briatore, che al funerale di mia mamma ha detto: Ora vado in discoteca » Vanity Fair Italia Giada De Blanck si fa sentire: la contessina è su tutte le furie

Mentre la madre, Patrizia, è impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, la figlia Giada De Blanck torna nei radar con un post invettiva.

GF Vip, prime incomprensioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo | VIDEO

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci vive le prime incomprensioni con Pierpaolo Petrelli. Il giovane confessa i suoi sentimenti.

Mentre la madre, Patrizia, è impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, la figlia Giada De Blanck torna nei radar con un post invettiva.Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci vive le prime incomprensioni con Pierpaolo Petrelli. Il giovane confessa i suoi sentimenti.