Grande Fratello Vip da bollino rosso. Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto una confessione bollente a Pierpaolo Pretelli. Lo avrebbe fatto in piscina, approfittando dell'assenza di microfoni che le avrebbe garantito una certa privacy. La rivelazione è diventata pubblica quando Pretelli l'ha spifferata all'amica Matilde Brandi, ormai un punto di riferimento nella Casa più … L'articolo Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Voglio fare l'amore con te" proviene da Gossip e Tv.

