Conte sicuro che il Recovery Fund arriverà | ma gli Stati restano divisi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo Global Health Summit che l’Italia ospiterà sul Mediterraneo e sui flussi migratori. Ci rivedremo a Roma nei prossimi giorni per discutere del”, twitta Giuseppedopo un incontro a quattr’occhi con Ursula von der Leyen a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. I ritardi sulfanno da sfondo alla discussione all’ordine del giorno – Turchia e tensioni nel Mediterraneo orientale, Bielorussia, avvelenamento di Alexei Navalny – ma il premier ostenta sicurezza sull’arrivo dei fondi l’anno prossimo. Ne parla anche con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, terminale delle pressioni deglimembri alle prese con la trattativa con ...

Ci rivedremo a Roma nei prossimi giorni per discutere del Recovery Fund”, twitta Giuseppe Conte dopo un incontro a quattr’occhi con Ursula von der Leyen a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. I ...La sfida tra i nerazzurri e i blancos riporta al passato e a tanti incroci che ci saranno in campo e fuori, senza dimenticare la storia che porta alla mente dolci note per l'Inter ...