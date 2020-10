Cliente non vuole farsi misurare la temperatura: sfiorata rissa con armi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Al centro della vicenda un vigilante 30enne e un Cliente 60enne, entrambi incensurati, ora denunciati per i reati di minacce aggravate e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. I due si sono resi protagonisti di un violento litigio in un negozio: un Cliente si è rifiutato di sottoporsi alla misurazione della temperatura, creando un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Al centro della vicenda un vigilante 30enne e un60enne, entrambi incensurati, ora denunciati per i reati di minacce aggravate e porto d’e oggetti atti ad offendere. I due si sono resi protagonisti di un violento litigio in un negozio: unsi è rifiutato di sottoporsi alla misurazione della, creando un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Alberto40264400 : RT @alessiomagno1: Stamattina sono andato da un cliente e in ufficio mi hanno misurato la temperatura: 35,8 Ho pensato: ma vuoi vedere che… - TOSADORIDANIELA : RT @alessiomagno1: Stamattina sono andato da un cliente e in ufficio mi hanno misurato la temperatura: 35,8 Ho pensato: ma vuoi vedere che… - donnarock62 : @FiorettiSimone Tono sarcastico che , rispondendo ad un cliente , dovrebbe essere evitato . In questi casi abbiamo… - f_uccheddu : RT @alessiomagno1: Stamattina sono andato da un cliente e in ufficio mi hanno misurato la temperatura: 35,8 Ho pensato: ma vuoi vedere che… - Pointoutto : RT @RobertoPacific3: #retail2020 Mario La Viola (Crai Secom), l'esperienza online nei pdv di 4 piccoli comuni. Lo scontrino medio in uno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cliente non Bari, lite con mazza e coltello davanti a un negozio: cliente non voleva farsi misurare la febbre Fanpage.it Chiude i battenti il negozio etnico di via della Madonna. Fu il primo in città

«Perché – come dice il titolare Massimo Gerbi, prossimo alla pensione – la clientela non è mai mancata e l’affetto verso questo negozio, l’hanno dimostrato in tanti anche in questi giorni ...

I 5 principali strumenti per la gestione delle vulnerabilità

Le organizzazioni affrontano la gestione delle vulnerabilità in vari modi, dalla formazione e implementazioni di best practice al filtraggio di tutte le minacce tranne quelle più pericolose. Ecco uno ...

«Perché – come dice il titolare Massimo Gerbi, prossimo alla pensione – la clientela non è mai mancata e l’affetto verso questo negozio, l’hanno dimostrato in tanti anche in questi giorni ...Le organizzazioni affrontano la gestione delle vulnerabilità in vari modi, dalla formazione e implementazioni di best practice al filtraggio di tutte le minacce tranne quelle più pericolose. Ecco uno ...