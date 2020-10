"Clandestini tumore da sdradicare". Polemiche per la frase del sindaco di Ferrara

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “, violenti, spacciatori e bivaccatori seriali, che altro non fanno che rendere meno sicura la nostra città, non possono pretendere alcun diritto, devono solo tornare da dove sono venuti. Per noi non sono né risorse né persone da integrare a nostre spese. Sono solo unda sradicare”. Lo scrive in un post che sta scatenandoilleghista diAlan Fabbri, commentando la notizia “di rigetto di 134 permessi dall’inizio dell’anno e di 12 revoche di permessi di soggiorno” nella città estense, “quasi tutti per motivi legati alla pericolosità sociale età di chi aveva chiesto protezione internazionale”.“Se chiedi la protezione internazionale la devi ...