Chiara Ferragni incinta, la gioia di Fedez: "La famiglia si allarga" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni incinta del secondo figlio. La novità arriva come una bomba, improvvisamente e senza preavviso. Nelle bacheche social dei Ferragnez è comparsa la foto del piccolo Leone sorridente con l'ecografia del fratelli tra le manine. Fedez non contiene la gioia: "La famiglia si allarga", scrive, mentre la moglie aggiunge: "Leo sta per diventare fratello maggiore!". Arriverà dunque un fratellino per il piccolo Leone, il piccolo miracolo della coppia italiana più cliccata del web al quale Fedez aveva dedicato Prima Di Ogni Cosa per dargli il benvenuto. Il 2020 del rapper è un anno di novità: alla riscoperta della passione per la musica con l'uscita di tanti singoli, ora, si unisce la ...

trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - pisto_gol : Sulla prossima panchina di un top club di serieA arriverà Chiara Ferragni ?????? Roba da matti - rebev_ : RT @cremino01: Chiara Ferragni incinta e io sono felice come se ad esserlo fosse una mia amica. - imkri : RT @trash_italiano: Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per proceder… -