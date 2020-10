Belen Rodriguez furiosa con un hater: “Basta rompermi i cogl***i” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il solito hater, Belen dice che ha mille “fake” e che continua a insinuare, criticare e insultare ed allora Belen non si tira indietro e dialoga con lui su Instagram e lo sfida… Sotto al video che ha pubblicato Antonino Spinalbese, nuova fiamma di Belen ecco che il solito hater attacca la showgirl e stavolta lei non gliene manda a dire: “Ma fatti una vita” e il battibeccoArticolo completo: Belen Rodriguez furiosa con un hater: “Basta rompermi i cogl***i” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il solitodice che ha mille “fake” e che continua a insinuare, criticare e insultare ed alloranon si tira indietro e dialoga con lui su Instagram e lo sfida… Sotto al video che ha pubblicato Antonino Spinalbese, nuova fiamma diecco che il solitoattacca la showgirl e stavolta lei non gliene manda a dire: “Ma fatti una vita” e il battibeccoArticolo completo:con un: “Bastai cogl***i” dal blog SoloDonna

