Bari: incidente in tangenziale, gravemente ferita donna incinta (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'articolo proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'articolo proviene da Noi Notizie..

rep_bari : Bari, donna incinta di 8 mesi grave dopo un incidente stradale: era in moto sulla tangenziale [di CHIARA SPAGNOLO]… - Telebari : Bari, incidente sulla SS16: donna incinta trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso. È in codice rosso - #Bari… - Borderline_24 : #Bari, grave #Incidente in #Tangenziale: donna incinta di 8 mesi soccorsa in codice rosso - rep_bari : Bari, donna incinta di 8 mesi grave dopo un incidente stradale: era in moto sulla tangenziale [di CHIARA SPAGNOLO]… - baritoday : Grave incidente in tangenziale a Bari: coinvolte auto e moto, due feriti. Traffico in tilt e code… -