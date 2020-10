Atalanta – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 1 ottobre 2020)è l’anticipo delle 12.30 della domenica della 3° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca al Gewiss Stadium Atleti Azzurri D’Italia di Bergamo, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 12.30. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. G. Gasperini(4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco– ...

A Inzaghi non riesce il cambio di tendenza: mai vittorioso all'Olimpico al debutto in campionato. Passa l'Atalanta, grazie ai gol di Gosens, Hateboer e alla doppietta del Papu Gomez.Calciomercato Torino, si insiste per Andersen. Per quanto riguarda il difensore centrale, resta viva la pista Andersen del Lione. I francesi continuano a chiedere tanto per l'ex c ...Lazio e Atalanta hanno cominciato forte, battendo nettamente Cagliari e Torino. Mercoledì si ritroveranno di nuovo l'una contro l'altra per il recupero della prima giornata di Serie A. Una gara insidi ...