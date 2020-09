Zampa precisa: «Sul campionato decideranno Figc e club» (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha emesso un comunicato dopo che le sue parole di stamattina in tv erano state rilanciate dalle agenzie di stampa (e riprese anche dal Napolista). “Nel corso della mia intervista a Radio Capital ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio,i giocatori positivi al Covid-19 non possono giocare fino a quando non risulteranno negativi al tampone. Questo non significa che la Serie A vada sospesa. Saranno poi la Figc e le Società calcistiche a decidere sui destini del massimo campionato: se facendo recuperare partite alle squadre che non potranno giocare o mettendo in campo eventuali riserve”. L'articolo Zampa precisa: «Sul campionato decideranno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sottosegretaria alla Salute Sandraha emesso un comunicato dopo che le sue parole di stamattina in tv erano state rilanciate dalle agenzie di stampa (e riprese anche dal Napolista). “Nel corso della mia intervista a Radio Capital ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio,i giocatori positivi al Covid-19 non possono giocare fino a quando non risulteranno negativi al tampone. Questo non significa che la Serie A vada sospesa. Saranno poi lae le Società calcistiche a decidere sui destini del massimo: se facendo recuperare partite alle squadre che non potranno giocare o mettendo in campo eventuali riserve”. L'articolo: «Sul...

InterClubIndia : RT @marifcinter: NOTA - Zampa precisa: 'Ho detto che, in base al Protocollo, giocatori positivi non possono giocare finché non risulteranno… - Vatenerazzurro1 : ??Zampa precisa: 'Ho detto che, in base al Protocollo, giocatori positivi non possono giocare finché non risulterann… - SBertagna : RT @marifcinter: NOTA - Zampa precisa: 'Ho detto che, in base al Protocollo, giocatori positivi non possono giocare finché non risulteranno… - napolista : Zampa precisa: «Sul campionato decideranno Figc e club» La sottosegretaria: «I giocatori positivi non possono gioc… - interistadoc_ : RT @marifcinter: NOTA - Zampa precisa: 'Ho detto che, in base al Protocollo, giocatori positivi non possono giocare finché non risulteranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa precisa Vaccino anti-Covid nei primi mesi del 2021: l’annuncio di Zampa Sicilianews24 Balene spiaggiate in Australia, gli esperti: “La cosa più umana è l’eutanasia, poi sposteremo le carcasse”

«E' stata una decisione difficile», ha ammesso Kris Carlyon, biologo marino del dipartimento per l'Ambiente dello Stato insulare a sud dell'Australia, annunciando di aver dovuto procedere all'eutanasi ...

Interrogazione/6. Aborto farmacologico: “Nessuna evidenza scientifica ne sconsiglia il ricorso tra la 7ª e la 9ª settimana”

"La determina in questione è stata predisposta dall'Aifa sulla base dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità (4 agosto 2020) e della Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa che, il 5 agosto 2020 ...

«E' stata una decisione difficile», ha ammesso Kris Carlyon, biologo marino del dipartimento per l'Ambiente dello Stato insulare a sud dell'Australia, annunciando di aver dovuto procedere all'eutanasi ..."La determina in questione è stata predisposta dall'Aifa sulla base dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità (4 agosto 2020) e della Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa che, il 5 agosto 2020 ...