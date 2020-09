Troppa Atalanta per la Lazio: poker servito all'Olimpico (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Atalanta non sbaglia un colpo e riporta la Lazio sulla terra. Dopo il poker a Torino con i granata la banda di Gasperini trova ancora una importante vittoria esterna contro la Lazio per 4-1 all'Olimpico, nel recupero della prima giornata di Serie A. Grazie a questo successo l'Atalanta si porta a 6 punti mentre la Lazio resta a 3. Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l'Atalanta grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ripresa ma il Papu con un eurogol chiude la sfida. Per la gara Inzaghi aveva confermato l'undici vittorioso con il Cagliari tranne Correa rimpiazzato da Caicedo, ma non basta contro la formazione di Gasperini che risponde col ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'non sbaglia un colpo e riporta lasulla terra. Dopo ila Torino con i granata la banda di Gasperini trova ancora una importante vittoria esterna contro laper 4-1 all', nel recupero della prima giornata di Serie A. Grazie a questo successo l'si porta a 6 punti mentre laresta a 3. Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l'grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ripresa ma il Papu con un eurogol chiude la sfida. Per la gara Inzaghi aveva confermato l'undici vittorioso con il Cagliari tranne Correa rimpiazzato da Caicedo, ma non basta contro la formazione di Gasperini che risponde col ...

