Temptation, Anna e Gennaro ai ferri corti: “te ne pentirai ma…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo appuntamento emozionante con Alessia Marcuzzi e Temptation Island: Anna e Gennaro sorprendono e lasciano senza parole il pubblico Anna e Gennaro – Temptation Island (fonte foto: Instagram, @ Temptationisland official)Terza puntata di Temptation Island, il popolare e seguitissimo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5: il viaggio tra i sentimenti continua con colpi di scena, sconvolgimenti e sorprese tra le coppie. Il docu-reality che sonda e immerge i telespettatori nella vita di coppia dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco e testare la solidità delle proprie relazioni non si ferma, e anzi entra sempre più nel vivo. Momenti inaspettati, forti rivelazioni e tradimenti che stanno ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo appuntamento emozionante con Alessia Marcuzzi eIsland:sorprendono e lasciano senza parole il pubblicoIsland (fonte foto: Instagram, @island official)Terza puntata diIsland, il popolare e seguitissimo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5: il viaggio tra i sentimenti continua con colpi di scena, sconvolgimenti e sorprese tra le coppie. Il docu-reality che sonda e immerge i telespettatori nella vita di coppia dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco e testare la solidità delle proprie relazioni non si ferma, e anzi entra sempre più nel vivo. Momenti inaspettati, forti rivelazioni e tradimenti che stanno ...

ashtakesmehome : RT @twerica_: anni e anni di temptation island e ancora non hanno capito che i tentatori sono pagati per offrire agli allocchi ogni tipo di… - twerica_ : anni e anni di temptation island e ancora non hanno capito che i tentatori sono pagati per offrire agli allocchi og… - marcamoly : Anna da Temptation Island al trono di Uomini e Donne?. I presupposti ci sono tutti. La ragazza ha definitivamente l… - VPaparone : Brava #Anna , hai il mio appoggio! #TemptationIsland #temptation #canale5 L' amore è un' altra cosa?? - lyra_col : Anna migliore fidanzata passata a Temptation Island, numero uno #TemptationIsland -