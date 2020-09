Stadio della Roma, i Friedkin incontrano la Raggi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alla fine si sono incontrati: Dan e Ryan Friedkin hanno visto il sindaco di Roma, Virginia Raggi. All'ambasciata degli Stati Uniti di via Veneto. Almeno questo stando a quanto riportato da David Moresco, di Pagine Romaniste. Conferme ufficiose tante. Ufficiali, nessuna. Anzi, dal Campidoglio usano la solita tattica del “cado dal pero” con il portavoce del Sindaco che risulta irRaggiungibile dal momento in cui la notizia è stata diffusa. Ovviamente, sul tavolo, come convitato di pietra, il dossier Tor di Valle anche se le prime informazioni riferiscono che il tema non sarebbe stato trattato ma che ci si sarebbe limitati a una presentazione di cortesia. Anche perché la Raggi con i Friedkin non può più limitarsi alle paillettes ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alla fine si sono incontrati: Dan e Ryanhanno visto il sindaco di, Virginia. All'ambasciata degli Stati Uniti di via Veneto. Almeno questo stando a quanto riportato da David Moresco, di Pagineniste. Conferme ufficiose tante. Ufficiali, nessuna. Anzi, dal Campidoglio usano la solita tattica del “cado dal pero” con il portavoce del Sindaco che risulta irungibile dal momento in cui la notizia è stata diffusa. Ovviamente, sul tavolo, come convitato di pietra, il dossier Tor di Valle anche se le prime informazioni riferiscono che il tema non sarebbe stato trattato ma che ci si sarebbe limitati a una presentazione di cortesia. Anche perché lacon inon può più limitarsi alle paillettes ...

Nel corso del faccia a faccia, stando a quanto filtra fino a questo momento, non si sarebbe parlato dei dettagli del nuovo stadio della Roma. Come se, unico vera connessione tra il Campidoglio e

Anche perché la Raggi con i Friedkin non può più limitarsi alle paillettes degli annunci: mancano gli atti concreti, oltre quello della Regione di Zingaretti sulla Roma Lido, mancano infatti anche i

Nel corso del faccia a faccia, stando a quanto filtra fino a questo momento, non si sarebbe parlato dei dettagli del nuovo stadio della Roma. Come se, unico vera connessione tra il Campidoglio e ...Anche perché la Raggi con i Friedkin non può più limitarsi alle paillettes degli annunci: mancano gli atti concreti, oltre quello della Regione di Zingaretti sulla Roma Lido, mancano infatti anche i ...