Sileri: “Se più calciatori positivi va fatto passo indietro per poi ripartire” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “In caso di più calciatori positivi va fatto un passo indietro, stabilizzare la situazione e ripartire. Ma la decisione di fermare un campionato di calcio non passa per il vice ministro della Salute, e quindi parlo da medico“. Queste le parole del vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri in merito alla situazione che sta vivendo il calcio italiano, specie alla luce dei 14 positivi del Genoa. “Se hai una squadra di calcio con molti giocatori positivi” ha spiegato Sileri, “quella squadra farà fatica a giocare, ma quello che mi preoccupa è l’eventuale positività di altri giocatori di altre squadre, perché sebbene dubito che il contagio possa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “In caso di piùvaun, stabilizzare la situazione e ripartire. Ma la decisione di fermare un campionato di calcio non passa per il vice ministro della Salute, e quindi parlo da medico“. Queste le parole del vice ministro della Salute Pierpaoloin merito alla situazione che sta vivendo il calcio italiano, specie alla luce dei 14del Genoa. “Se hai una squadra di calcio con molti giocatori” ha spiegato, “quella squadra farà fatica a giocare, ma quello che mi preoccupa è l’eventualetà di altri giocatori di altre squadre, perché sebbene dubito che il contagio possa ...

