Shannen Doherty cancro | l'attrice contro un male al 4° stadio in metastasi

Situazione Shannen Doherty cancro, la celebre interprete di 'Beverly Hills' e 'Streghe' svela di stare pianificando dei videomessaggi d'addio. L'attrice Shannen Doherty oggi sta combattendo da diverso tempo con un cancro al seno. La 49enne interprete in passato del telefilm cult 'Beverly Hills 90210' oltre che dell'apprezzatissimo 'Streghe' assieme ad Alyssa Milano, rivela ora di …

L'ex Brenda di Beverly Hills 90210 continua la sua lotta contro il tumore al seno e in un'intervista racconta di voler vivere ancora a lungo: «È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti ...

