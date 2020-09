Sara Affi Fella è diventata mamma | è nato il piccolo Tommaso

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne,, èper la prima volta. Oggi, 30 settembre 2020, èil. Ad annunciare il lieto evento è stato il suo compagno, Francesco Fedato, con una storia Instagram, condivisa poi anche dalla stessa: «Benvenuto al mondo». I followers dierano in attesa del lieto evento già da ieri sera, quando l’influencer aveva pubblicato una storia dove la si vedeva in ospedale alle prese con il tracciato. Molto probabilmente, poco dopo quel breve filmato,ha dato alla luce il suo cucciolo. Una gravidanza particolare quella di, ...

gossipblogit : Sara Affi Fella: è nato il figlio Tommaso Fedato - zazoomblog : Sara Affi Fella: è nato il figlio Tommaso Fedato - #Fella: #figlio #Tommaso #Fedato - blogoit : Sara Affi Fella: è nato il figlio Tommaso Fedato - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Sara Affi Fella è diventata mamma: è nato Tommaso! - #‘Uomini #Donne’ #Fella #diventata - zazoomblog : Sara Affi Fella ha partorito Il dolce messaggio per la nascita di Tommaso - #Fella #partorito #dolce #messaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Affi

Yeslife

Francesco Fedato, fidanzato di Sara Affi Fella, pochi minuti fa, ha annunciato la nascita del piccolo Tommaso. Il post, è stato immediatamente, condiviso, sui propri social, dalla neo mamma per ...Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, ha partorito! È nato il primo figlio per l’ex partecipante di Temptation Island e a dare l’annuncio al pubblico ci pensa Francesco Fedato. Diventato da ...