Renato Zero festeggia i suoi primi 70 anni. Gli auguri della Meloni e quel "Più su" che le portò fortuna… (Di mercoledì 30 settembre 2020) Buon compleanno, Renato Zero. Il popolare cantante romano festeggia oggi una ricorrenza su cui sono puntati gli occhi di tutto il mondo artistico, anche per la contemporanea uscita di tre nuovi dischi, il primo dei quali, "Zerosettanta – Volume Tre", esce proprio oggi. Renato Zero festeggiato da 1 milione di telespettatori Ma i dischi del progetto "Zerosettanta" sono tre, per un totale di oltre 40 brani inediti, ed usciranno il 30 di ogni mese, a settembre, a ottobre e a novembre. Renato Fiacchini ha festeggiato i suoi 70 anni con uno show in prima serata, su Canale 5 che ha fatto registrare 1 milione 570mila spettatori con il 10,5% di share.

