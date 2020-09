PS5 ed i preordini: per IGN è stato l'evento più grande di sempre negli USA (Di mercoledì 30 settembre 2020) A novembre i giocatori saranno in grado di mettere le mani su PlayStation 5: già dall'apertura dei preorder la console è andata sold-out in pochissimi minuti anche su Amazon e ciò ha causato un vero e proprio caos tra coloro che non sono stati abbastanza veloci da prenotarne una.Ad ogni modo anche negli USA i preordini sono stati un vero e proprio successo tanto che IGN all'interno di un recente podcast ha dichiarato che "si è trattato dell'evento più grande di sempre per la redazione". Anzi, durante la diretta di IGN, Justin Davis ha addirittura asserito che "l'evento per IGN è stato molto più grande del Black Friday, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) A novembre i giocatori saranno in grado di mettere le mani su PlayStation 5: già dall'apertura dei preorder la console; andata sold-out in pochissimi minuti anche su Amazon e ciò ha causato un vero e proprio caos tra coloro che non sono stati abbastanza veloci da prenotarne una.Ad ogni modo ancheUSA isono stati un vero e proprio successo tanto che IGN all'interno di un recente podcast ha dichiarato che "si; trattato dell'diper la redazione". Anzi, durante la diretta di IGN, Justin Davis ha addirittura asserito che "l'per IGNmoltodel Black Friday, ...

Eurogamer_it : Per IGN i preordini di #PS5 è stato l'evento più grande di sempre. - joegamermil : @AmazonHelp i preordini ps5 usciranno settimana prossima? - joegamermil : @AmazonHelp quando escono i preordini per ps5? - IGNitalia : Aperti i preordini di Maneater per PS5 @IGNitalia - DarioConti1984 : PS5, niente console fino al 2021: GameStop Irlanda rinvia parte dei preordini -