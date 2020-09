Peschereccio tunisino sperona motovedetta della Guardia di Finanza: spari in mare (Di mercoledì 30 settembre 2020) spari, assalti e addirittura abbordaggio. Non è la sequenza di una scena di un film d’azione ma quanto accaduto al largo di Lampedusa. Una unità della Guardia di Finanza – stando a quanto si apprende dall’Ansa – ha aperto il fuoco contro un Peschereccio tunisino che non s’è fermato all’Alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta. Il Peschereccio “Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa. Il motopesca aveva calato, stando a quanto emerge in questi primissimi e concitati minuti, le reti a 9 miglia circa (in acque territoriali ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 settembre 2020), assalti e addirittura abbordaggio. Non è la sequenza di una scena di un film d’azione ma quanto accaduto al largo di Lampedusa. Una unitàdi– stando a quanto si apprende dall’Ansa – ha aperto il fuoco contro unche non s’è fermato all’Alt e che, tentando di scappare, hato una. Il“Mohanel Anmed”, dopo l’inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa. Il motopesca aveva calato, stando a quanto emerge in questi primissimi e concitati minuti, le reti a 9 miglia circa (in acque territoriali ...

