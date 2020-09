‘Penelope alla peste’: storie di donne durante la pandemia (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – C’è un pianerottolo che separa d’improvviso una bambina dai suoi nonni. C’è Rosanna che festeggia i suoi 86 anni con suo marito, dietro a un vetro e isolata dal mondo. E poi Tiziana, suora francescana che ha cambiato vita, ed è rimasta all’improvviso senza i suoi piccoli alunni. E un’amante inquieta, inchiodata nella quarantena alla convivenza forzata con un marito ingegnere che non ama più. Quattordici storie di donne ritratte nei mesi più duri dell’emergenza sanitaria Covid19. ‘Penelope alla peste’ (Castelvecchi) è un resoconto di ritratti, soggettività, esistenze femminili con le quali la giornalista Veronica Passeri ha scelto di raccontare l’Italia della pandemia. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – C’è un pianerottolo che separa d’improvviso una bambina dai suoi nonni. C’è Rosanna che festeggia i suoi 86 anni con suo marito, dietro a un vetro e isolata dal mondo. E poi Tiziana, suora francescana che ha cambiato vita, ed è rimasta all’improvviso senza i suoi piccoli alunni. E un’amante inquieta, inchiodata nella quarantena alla convivenza forzata con un marito ingegnere che non ama più. Quattordici storie di donne ritratte nei mesi più duri dell’emergenza sanitaria Covid19. ‘Penelope alla peste’ (Castelvecchi) è un resoconto di ritratti, soggettività, esistenze femminili con le quali la giornalista Veronica Passeri ha scelto di raccontare l’Italia della pandemia.

