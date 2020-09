PAGELLE Lazio Atalanta | Gomez prestigiatore | Immobile sprecone VOTI

(Di mercoledì 30 settembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per il recupero della 1ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Hateboer FLOP: Radu: Strakosha 6; Patric 5.5, Acerbi 6, Radu 5 (58′ Bastos 5.5); Lazzari 5.5 (71′ Anderson 5.5), Milinkovic-Savic 6 (71′ Escalante 5.5), Leiva 5 (49′ Cataldi 5.5), Luis Alberto 5.5 (71′ Akpa-Akpro 5.5), Marusic 5.5;5.5, Caicedo 6.5.: Sportiello 6.5; Toloi 6, Palomino 6.5, Djimsiti 5.5 (46′ Romero 6); Hateboer 7, Pasalic ...

Noibiancocelest : LE PAGELLE – Lazio-Atalanta 1-4: Marusic irriconoscibile, Maresca a senso unico, i biancocelesti affondano - sportface2016 : #LazioAtalanta, le pagelle e i voti: #Gomez illumina l'#Olimpico - LazioChannel : Le pagelle di #LazioAtalanta 1-4. Serataccia Lazio. Bergamaschi superiori - - zazoomblog : PAGELLE LAZIO ATALANTA – Top e Flop della partita - #PAGELLE #LAZIO #ATALANTA #della - calciomercatoit : ??Serie A, post partita di Lazio-Atalanta: le pagelle dell'Inter e tutte le news di mercato -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Lazio

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Nextmediaweb, un’editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, ...Soprattutto prima di una sfida importante come quella con la Lazio. Chi entra dalla panchina ripaga della fiducia, vedi Lautaro Martinez. Voto squadra 7. A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, ...Seconda goleada su due, quindi, per i ragazzi di mister Conte che si portano a punteggio pieno in vista della sfida di domenica con la Lazio. Passo indietro invece per il Benevento dopo la buona prova ...