Omicidio Lecce | il killer dal carcere | “Sono pentito | ho sbagliato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 settembre 2020), ildi Daniele e Eleonora: “Sono, ho sbagliato” Ilreo confesso del duplicedi Daniele De Santis ed Eleonora Manta avrebbe ammesso di esseredel suo folle gesto, dopo che ieri la sua confessione ha sconvolto la città di, teatro dell’assassinio il 21 settembre scorso. “Erano troppo felici”, aveva dichiarato Antonio De Marco, studente 21enne di Scienze Infermieristiche e ex conquilino della coppia. Come riporta “Quotidiano di Puglia”, De Marco avrebbe detto ai suoi legali Andrea Starace e Giovanni Bellisario, secondo cui il giovane sarebbe sconvolto e non riuscirebbe a ricordare nulla di quanto accaduto. Nemmeno i dettagli del “cronoprogramma” sviluppato nel ...