Nuova sconfitta per Meghan Markle (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuova sconfitta, per Meghan Markle, nella sua battaglia contro la stampa britannica. La duchessa di Sussex ha fatto causa al Mail on Sunday e al Daily Mail per aver pubblicato stralci della lettera privata che aveva spedito al padre Thomas nell'agosto 2018. Ma nonostante il suo nuovo avvocato, Justin Rushbrooke, i risultati per lei non sembrano al momento migliori di quelli finora ottenuti con David Sherbone, «licenziato» giusto qualche giorno fa. L'Alta corte di Londra ha appena stabilito che Associated Newspapers, proprietaria del Mail On Sunday e del Daily Mail, potrà includere nella sua difesa Finding Freedom, la biografia di Omid Scobie e Carolyn Durand sui Sussex. E il libro, a cui avrebbero collaborato gli stessi Harry e Meghan, contiene parti della lettera incriminata.

Ora è arrivata una nuova sconfitta. Ma il processo continua, e le spese lievitano. Al momento, come ha fatto sapere Jessie Bowhill, che fa parte del team di legali della Markle, ammonterebbero a circa ...

Venafro, Parco dell’Olivo a rischio: Città Nuova tuona contro la Regione

L’associazione “Città Nuova” «esprime la propria totale solidarietà e ... i soggetti interessati ad attivarsi per scongiurare questo pericolo. Sarebbe una sconfitta per tutti e in particolare per il ...

