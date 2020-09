Lazio – Atalanta | i biancocelesti travolti dalla Dea

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è terminata 1-4. Idi Inzaghi sono stati completamentesquadra di Gasperini che non ha sbagliato quasi nulla ed ha disputato un’ottima partita. La Dea continua la sua striscia positiva di risultati mentre i capitolini restano con l’amaro in bocca. Una delle azioni della partita Com’è andata la partita PRIMO TEMPO: Comincia alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma la sfida fra, arbitra Maresca. Nei primissimi minuti di gioco partono bene i padroni di casa che sono molto offensivi e costringono gli ospiti a rimanere nella propria metà campo. La Dea però non si lascia intimorire e reagisce al pressing biancoceleste. Dopo soli dieci minuti, Gosens ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

“Scudetto? È troppo presto per parlare di scudetto. In noi è cresciuta la consapevolezza, siamo sempre il solito gruppo e questo è una forza”. Lo ha dichiarato l’esterno dell’Atalanta, Hans Hateboer, ...Strakosha 4,5: Una serata davvero da dimenticare, ben quattro i goal subiti. Ci sarebbe da dire che molte delle colpe non ricadono su di lui, ma quattro reti sono davvero troppe. Patric 5: Ordinato in ...ROMA - L'Atalanta non sbaglia un colpo e dopo il poker a Torino con i granata trova ancora una importante vittoria esterna contro la Lazio per 4-1 all'Olimpico, nel recupero della prima giornata di ...