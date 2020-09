Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Vorrei fare pace con Aurora Ramazzotti" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tommaso Zorzi parla delle incomprensioni avute con Aurora Ramazzotti, considerata la sua migliore amica. Durante uno scambio di confidenze con Myriam Catania all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha fatto chiaro riferimento alla figlia di Michelle Hunziker.“Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di merda”, ha detto Zorzi. “Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”. 30 settembre 2020 18:30. Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020)parla delle incomprensioni avute con, considerata la sua migliore amica. Durante uno scambio di confidenze con Myriam Catania all’interno della casa delVip, l’influencer ha fatto chiaro riferimento alla figlia di Michelle Hunziker.“con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di merda”, ha detto. “Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”. 30 settembre 2020 18:30.

