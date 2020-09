Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e Matilde Brandi sempre più vicini, il commento di Natalia Paragoni: "Non capisco.." (Di mercoledì 30 settembre 2020) La fidanzata dell'ex tronista preoccupata per l'avvicinamento in corso tra il suo fidanzato e la showgirl romana? Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 settembre 2020) La fidanzata dell'ex tronista preoccupata per l'avvicinamento in corso tra il suo fidanzato e la showgirl romana?

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck "cerca il ridicolo, tutto calcolato". Voci di corridoio a Mediaset, la verità sul nudo integrale LiberoQuotidiano.it Elisabetta Gregoraci al GF VIP5 rivela perchè è finita con Flavio Briatore

E’ stata una serata di confessioni al tavolo, dopo cena, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E tra le persone che si sono aperte, c’è stata anche Elisabetta Gregoraci che ha parlato di un ...

Gabriel Garko, parla Signorini: “Ho sempre pensato che le sue storie d’amore fossero inventate”

Alfonso Signorini è tornato sul coming out dell’attore in un editoriale scritto per il suo giornale, Chi. Il conduttore del Grande Fratello VIP ha raccontato che tra i due non sono mai stati amici, ...

