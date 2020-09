Gioco suicida, Boccia: “E’ il figlio di tutti noi. Tolleranza zero e pene esemplari per chi istiga al suicidio” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La tragedia del piccolo di 11 anni che si è tolto la vita, a Napoli, lanciandosi dal balcone di casa, perché istigato al suicidio da un assurdo Gioco social impone a tutti un’immediata riflessione. Chi lo ha portato a compiere un gesto così estremo? Cosa c’è dietro quei messaggi, quei tentativi di approccio sul web che troppo spesso fanno diventare bimbi e adolescenti vittime di una realtà virtuale fuori controllo? Le risposte a queste domande spettano alla magistratura ma quello che deve farci riflettere è che quel bambino è il figlio di tutti noi. Lo Stato, tutto, nella sua interezza, non può restare a guardare, servono sanzioni e pene esemplari per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La tragedia del piccolo di 11 anni che si è tolto la vita, a Napoli, lanciandosi dal balcone di casa, perchéto al suicidio da un assurdosocial impone aun’immediata riflessione. Chi lo ha portato a compiere un gesto così estremo? Cosa c’è dietro quei messaggi, quei tentativi di approccio sul web che troppo spesso fanno diventare bimbi e adolescenti vittime di una realtà virtuale fuori controllo? Le risposte a queste domande spettano alla magistratura ma quello che deve farci riflettere è che quel bambino è ildinoi. Lo Stato, tutto, nella sua interezza, non può restare a guardare, servono sanzioni eper ...

