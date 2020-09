Gagliardini: «Voglio confermarmi all’Inter. Vidal? Solo una botta» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roberto Gagliardini ha parlato al termine del match contro il Benevento: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Sulla carta questa partita sembrava già scritta, ma poi devi dimostrarlo in campo». SETTE CAMBI – «Nelle big di tutto il mondo funziona così: ci devono essere 20 giocatori in grado di scendere in campo e noi tutti dobbiamo quindi farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa». GOL E ASSIST – «Il mio obiettivo quotidiano è questo: confermarmi. Quando arrivi a certi livelli ti devi confermare ogni giorno e io sono molto contento». Vidal – «Ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Robertoha parlato al termine del match contro il Benevento: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter Roberto, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Sulla carta questa partita sembrava già scritta, ma poi devi dimostrarlo in campo». SETTE CAMBI – «Nelle big di tutto il mondo funziona così: ci devono essere 20 giocatori in grado di scendere in campo e noi tutti dobbiamo quindi farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa». GOL E ASSIST – «Il mio obiettivo quotidiano è questo:. Quando arrivi a certi livelli ti devi confermare ogni giorno e io sono molto contento».– «Ha ...

silviogulizia : Un goal, un assist e mezzo, una traversa. Voglio sentire @GianScudieri e @marcoloprato su #Gagliardini (e ok che c’… - nonlinearterms : @Inter @AchrafHakimi BASTA GAGLIARDINI BASTA, NON LO VOGLIO PIÙ VEDERE - Fra8882 : Voglio #musso stasera. Non se ne può più. #handanovic senza mani e senza piedi ormai... #BeneventoInter… - fcterni : #qsvs mi stavo dicendo: voglio vedere se riconoscono che Gagliardini non è cosi' come dicono questi sedicenti esperti ! - BangHernandez19 : Voglio prendere le stesse cose ha preso Gagliardini oggi #BeneventoInter -