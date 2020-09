Feltri: «Gli immigrati vogliono imporre le loro regole. Noi siamo ospitali, basta essere servi» (Di mercoledì 30 settembre 2020) «C’è una sproporzione tra chi deve difendere l’ordine pubblico e chi lo minaccia». Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, parla di immigrazione e integrazione: è “giustissimo”, dice il direttore di Libero, «favorire l’accoglienza, ci mancherebbe altro. Però l’accoglienza deve avere delle norme, delle regole. Se uno viene dal nostro Paese dall’estero, deve adeguarsi al nostro stile di vita, ai nostri costumi, al nostro modo di essere e non può pretendere di imporre i propri alla nostra civiltà, che sarà buona o meno buona ma è la nostra. E noi siamo chiamati a difenderla in ogni modo». E poi ancora. Vittorio Feltri puntualizza: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) «C’è una sproporzione tra chi deve difendere l’ordine pubblico e chi lo minaccia». Vittorio, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, parla di immigrazione e integrazione: è “giustissimo”, dice il direttore di Libero, «favorire l’accoglienza, ci mancherebbe altro. Però l’accoglienza deve avere delle norme, delle. Se uno viene dal nostro Paese dall’estero, deve adeguarsi al nostro stile di vita, ai nostri costumi, al nostro modo die non può pretendere dii propri alla nostra civiltà, che sarà buona o meno buona ma è la nostra. E noichiamati a difenderla in ogni modo». E poi ancora. Vittoriopuntualizza: ...

Gianmarco210 : RT @Fert_86: In un paese serio o quantomeno 'normale' non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. - Fert_86 : In un paese serio o quantomeno 'normale' non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. - EsaLamorte : RT @Rassegne_Italia: Vittorio Feltri: “Integrazione? Sono gli stranieri che devono adeguarsi alla nostra civiltà non il contrario” (Video):… -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri Gli Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Accoglienzaa giusta, ma con le regole. Gli immigrati devono adeguarsi alla nostra civiltà" LiberoQuotidiano.it 29 settembre Tataranni stacca Brignano e Zero. Pari, in coda, i talk

Nella sfida tra Imma Tataranni in replica su Rai1 e Zero Il Folle su Canale 5 vince nettamente l'ammiraglia pubblica e sale sul podio l'one man show di Enrico Brignano su Rai2. Talk politici: Floris, ...

Tutti gli effetti negativi dell’aumento di capitale di Bper

L’acquisto delle filiali da Intesa Sanpaolo per l’Ops su Ubi Banca, induce Bper ad un aumento di capitale e a rivedere al ribasso le stime sugli utili. Ecco perché in Borsa il titolo Bper non schizza… ...

Nella sfida tra Imma Tataranni in replica su Rai1 e Zero Il Folle su Canale 5 vince nettamente l'ammiraglia pubblica e sale sul podio l'one man show di Enrico Brignano su Rai2. Talk politici: Floris, ...L’acquisto delle filiali da Intesa Sanpaolo per l’Ops su Ubi Banca, induce Bper ad un aumento di capitale e a rivedere al ribasso le stime sugli utili. Ecco perché in Borsa il titolo Bper non schizza… ...