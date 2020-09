Ci sarà una serie tv tratta da Per un pugno di dollari

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Uno dei capolavori del genere spaghetti western, Per undi, sta per tornare a nuova vita grazie a un adattamento seriale. Il film del 1964, diretto da Sergio Leone, ha lanciato la carriera di Clint Eastwood e si è imposto come uno dei film cult di questo sottogenere, anche grazie alla memorabile colonna sonora firmata dal recentemente scomparso Ennio Morricone. La casa di produzione Mark Gordon Pictures ha acquisito i diritti della pellicola – così come quelli di La sfida del samurai (Yojimbo) di Akira Kurosawa, di cui il film americano era un fedele remake. Per chi ha bisogno di un ripassino: Per undiracconta di un misterioso pistolero che, giunto nella città di San Miguel, decide di mettere fine alle violenze e alle tensioni cittadine interferendo ...